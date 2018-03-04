Шервуд: Тоттенхэм может выиграть Лигу чемпионов в этом году

"Тоттенхэм" способен выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне, считает Тим Шервуд. "Шпоры" непобедимы в 17 играх во всех соревнованиях, а серия продолжается с 16 декабря. Напомним, что Шервуд руководил "Тоттенхэмом" в сезоне 2013-14.

"Они могут выиграть Лигу чемпионов, - цитирует Шервуда английская пресса. - Они могут обыграть кого угодно. Они это показали.

Они обыграли "Реал" в групповом турнире, они сыграли вничью с "Ювентусом" на выезде в первом матче 1/8 финала, а ведь "Ювентус" дома очень не простое испытание.

Теперь "шпоры" играют на "Уэмбли". Это будет очень сложная игра "Тоттенхэма", но я думаю, что они могут это преодолеть. В день когда у них идет игра, они могут победить кого угодно".