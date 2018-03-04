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"Мариуполь" - "Олимпик" - 1:0. 22 тур Мариуполь - Олимпик - 1:0 (1:0) Гол: Болбат, 29. «Мариуполь»: Худжамов, Кирюханцев, Дава, Белый, Демири, Дедечко, Мишнев, Тотовицкий, Болбат (Пихаленок, 89), Борячук (Диденко, 61), Чурко (Тищенко, 69). Фото: fcmariupol.com «Олимпик» (Донецк): Махарадзе, Мищенко, Доронин, Очигава, Беленький, Немчанинов, Г.Пасич (Леонидас, 71), Е.Пасич (Щедрый, 46), Вакуленко (Хомутов, 46), Вукович, Кулинич. Судьи: Романов (Днепр), Беккер (Харьков), Алехин (Хмельницкий). Наказания: Дава, 40, Демири, 65 - Вакуленко, 14, Доронин, 45, Г.Пасич, 57, Очигава, 76 (предупреждения). 4 марта. Мариуполь. Стадион имени В.С. . Мариуполь. Стадион имени В.С. Бойко . 2280 зрителей. fcmariupol.com

Спорт-Экспресс

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