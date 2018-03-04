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2018-03-04
"Мариуполь" - "Олимпик" - 1:0. 22 тур
Мариуполь - Олимпик - 1:0 (1:0)
Гол: Болбат, 29.
«Мариуполь»: Худжамов, Кирюханцев, Дава, Белый, Демири, Дедечко, Мишнев, Тотовицкий, Болбат (Пихаленок, 89), Борячук (Диденко, 61), Чурко (Тищенко, 69).
Фото: fcmariupol.com
«Олимпик» (Донецк): Махарадзе, Мищенко, Доронин, Очигава, Беленький, Немчанинов, Г.Пасич (Леонидас, 71), Е.Пасич (Щедрый, 46), Вакуленко (Хомутов, 46), Вукович, Кулинич.
Судьи: Романов (Днепр), Беккер (Харьков), Алехин (Хмельницкий).
Наказания: Дава, 40, Демири, 65 - Вакуленко, 14, Доронин, 45, Г.Пасич, 57, Очигава, 76 (предупреждения).
4 марта. Мариуполь. Стадион имени В.С.Бойко. 2280 зрителей.
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