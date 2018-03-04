"Сталь" - "Верес" - 0:1. 22 тур

Первый этап национального чемпионата команда Николая Костова завершала матчем против ровенского «Вереса», который относительно недавно играл в Первой лиге, а теперь входит в число претендентов на путевку в Лигу Европы.

Фото: pfcstal.com

Со старта поединка не прошло и 40 секунд, а у Копытова была отменная возможность открыть счет, если бы не вратарь, который расположился в ближнем углу.

Агрессивное начало в исполнении «сталеваров» очень порадовало. Гости старались в первую очередь погасить скорости и нащупать выгодный для себя темп. Игра шла с переменным успехом, мяч много времени оставался в середине поля. Николай Костов постоянно что-то подсказывал подопечным, его визами Юрий Свирков делал какие-то пометки в блокноте.

На 18-й минуте оборона хозяев поля допустила ошибку в простой ситуации, но Пеньков зачехлили удар Степанюка. Счет остался прежним, но эпизод запомнился. На 22-й минуте голкипер по-гандбольному ногами парировал удар Карасюка. Эти тревожные звоночки прозвучали на фоне усиливающейся вьюги.

Счет гости открыли на 30-й минуте. После перехвата на своей половине поля Степанюк собрал вокруг себя квартет защитников и отпасовал на неприкрытого Кулиша, а тот поразил цель низовым ударом. Ответить по горячим следам не получилось, борьба шла в прежнем ключе. За десять минут до перерыва в жестком стыке повреждение получил Пеньков, готовилась замена, но голкипер остался в бою. Перед антрактом больше атаковала «Сталь», но предпосылок к голу не было.

Не удалось команде Костова организовать стартовый штурм после возобновления матча. Неприятно говорить, но нити управления игрой были в руках соперника. Состояние газона не позволяло резко ускориться, а скорости могли бы стать спасательным кругом. На 55-й минуте на поле вспыхнула заварушка, по итогам которой Даниелян и Каленчук получили по желтой карточке. Игра стала жесткой и не очень джентльменской. Горячего Даниеляна от греха подальше пришлось заменить.

При минимальном отставании у хозяев поля оставалась надежда на пополнение очкового багажа, и не самый богатый событийный ряд игры оставлял возможность спастись одним ударом. На 72-й минуте счет едва не стал 0:2. Кожанову осталось только обыграть вратаря, но Пеньков зацепил мяч ногой, и дело закончилось только угловым.

Ближе к финальному свистку ровенчане решили обезопасить свои ворота за счет атак на чужие. Активно работал Кулиш, доставивший массу хлопот голкиперу. На 87-й минуте гости забили второй мяч, но судейская бригада зафиксировала обоснованный офсайд у Борзенко. «Сталевары» шли вперед до конца, но так и не отыгрались.