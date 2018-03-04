Фиорентина опубликовала заявление по Астори. Футбол

"Фиорентина" опубликовала заявление о внезапной смерти капитана Давиде Астори, который был обнаружен в его гостиничном номере этим утром.

В январе футболисту сборной Италии исполнилось 31 год. Он находился в отеле в Удине, а остальные его товарищи по команде готовились к запланированному матчу Серии A с "Удинезе".

"В девять часов утра игрок не пришел на завтрак команды, а обычно он был первым, кто приходил, - пояснил представитель "Фиорентины" Артуро Мастронарди. - Поэтому его пошли навестить. Давиде спал в комнате самостоятельно. Мы до сих пор не знаем причины смерти. Магистрат забрал тело для вскрытия. Оно будет проведено сегодня. У нас нет больше никаких подробностей.

Последним, кто видел Давида, был Марко Спортиэлло. Некоторые игроки спят в одноместных номерах, некоторые в двухместных номерах. Команда вернется во Флоренцию сегодня чартерным самолетом".

Напомним, что по причине смерти игрока все воскресные матчи Серии А была перенесены.