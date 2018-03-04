Во сне умер 31-летний футболист сборной Италии

Давиде Астори нашли мертвым в отеле, куда клуб заселился накануне матча.

Во сне умер 31-летний футболист сборной Италии
Давиде Астори
Фото: gazzetta.it

Капитан итальянского футбольного клуба “Фиорентина” Давиде Астори внезапно умер во сне накануне матча чемпионата Италии (Серия А) с "Удинезе". Об этом сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Футболиста нашли мертвым в номере отеля, куда команда заселились перед матчем чемпионата Италии. Астори был 31 год.

“Фиорентина” опубликовала заявление по поводу его смерти.

“Фиорентина” вынуждена с глубоким потрясением сообщить, что ушел из жизни капитан команды Давиде Астори, который умер от внезапной болезни. Просим всех проявить сочувствие в связи с ужасным и деликатным характером ситуации, а также из уважения к семье умершего”, - сказано в сообщении.

Из-за смерти Астори уже отменены два матча Серии А, которые были запланированы на воскресенье - “Удинезе” - “Фиорентина” и “Дженоа” - “Кальяри”. Судьба остальных встреч пока неизвестна, но есть вероятность, что другие поединки тоже отменят.

Давиде Астори играл в “Фиорентине” с 2015 года и был ее капитаном. В своей карьере центрбэк играл также за “Милан”, “Кальяри” и “Рому”. Больше всего встреч провел за “Кальяри” (179) и "Фиорентину" (109). На счету Астори также 14 матчей за сборную Италии.

Напомним, в прошлом году умер легендарный вратарь Виктор Чанов.


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