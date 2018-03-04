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2018-03-04
ФФУ приостановила деятельность трех федераций футбола
Исполком ФФУ приостановил деятельность Киевской, Полтавской и Одесской федераций футбола в качестве своих коллективных членов.
ФФУ считает, что эти структуры не прошли необходимой реорганизации.
Фото: ffu.org.ua
Глава КФУ Игорь Кочетов на исполкоме заявил, что собирается оспаривать это решение в КДК, апелляционном комитете и, возможно, в CAS.
Напомним, что в Киеве уже создали альтернативную структуру - Киевскую городскую федерацию футбола, председателем которой выбран Анатолий Демьяненко. Похожие организации создали и в Полтаве с Одессой.
Отметим, что ФФУ на этом же исполкоме приостановила полномочия Кочетова вместе с Александром Бандурко и Артемом Франковым.
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