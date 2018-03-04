ФФУ приостановила деятельность трех федераций футбола

Исполком ФФУ приостановил деятельность Киевской, Полтавской и Одесской федераций футбола в качестве своих коллективных членов.

ФФУ считает, что эти структуры не прошли необходимой реорганизации.

Фото: ffu.org.ua

Глава КФУ Игорь Кочетов на исполкоме заявил, что собирается оспаривать это решение в КДК, апелляционном комитете и, возможно, в CAS.

Киеве уже создали альтернативную структуру - Киевскую городскую федерацию Напомним, что вуже создали альтернативную структуру - Киевскую городскую федерацию футбола , председателем которой выбран Анатолий Демьяненко. Похожие организации создали и в Полтаве с Одессой.

Отметим, что ФФУ на этом же исполкоме приостановила полномочия Кочетова вместе с Александром Бандурко и Артемом Франковым.