Все воскресные матчи Серии А перенесены из-за смерти Астори. Футбол

Семь матчей Серии А, которые должны были состояться в воскресенье, 4 марта перенесены на более поздний срок из-за смерти капитана "Фиорентины" и сборной Италии Давиде Астори.

Сегодня утром появилась новость о том, что защитник "фиалок" умер во сне в гостинице в Удине, где команда готовилась в поединку с "Удинезе". Причины смерти пока не известны.

Этот матч был сразу отменен, после чего перенесен самый ранний матч "Дженоа" - "Кальяри". На табло стадиона перед матчем появилось фото Астори, а трибуны разразились овациями, ведь футболист провел шесть лет своей карьеры в "Кальяри". Кроме того, он защищал цвета "Милана" и "Ромы".

После этого все семь матчей Серии А, запланированные на воскресенье были отменены.