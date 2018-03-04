Все воскресные матчи Серии А перенесены из-за смерти Астори. Футбол
Семь матчей Серии А, которые должны были состояться в воскресенье, 4 марта перенесены на более поздний срок из-за смерти капитана "Фиорентины" и сборной Италии Давиде Астори.
Сегодня утром появилась новость о том, что защитник "фиалок" умер во сне в гостинице в Удине, где команда готовилась в поединку с "Удинезе". Причины смерти пока не известны.
Этот матч был сразу отменен, после чего перенесен самый ранний матч "Дженоа" - "Кальяри". На табло стадиона перед матчем появилось фото Астори, а трибуны разразились овациями, ведь футболист провел шесть лет своей карьеры в "Кальяри". Кроме того, он защищал цвета "Милана" и "Ромы".
После этого все семь матчей Серии А, запланированные на воскресенье были отменены.
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