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НБА: Топ-10 моментов игрового дня Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата. Вашему вниманию моменты с участием Рассела Уэстбрука (Оклахома), Дамиана Лилларда (Портленд), Марио Хезони (Орландо), Ларри Нэнса-младшего (Кливленд), Кайри Ирвинга (Бостон), Коби Симмонса (Мемфис), Пола Джорджа (Оклахома), Скала Лабиссье (Сакраменто) и Арона Бэйнса (Бостон). Напомним, что сегодня в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись семь матчей регулярного чемпионата. "Орландо" - "Мемфис" - 107:100 (31:27, 21:25, 25:27, 30:21)

"Кливленд" - "Денвер" - 117:126 (31:37, 31:37, 35:30, 20:23)

"Майами" - "Детройт" - 105:96 (27:28, 32:18, 15:24, 31:26)

"Хьюстон" - "Бостон" - 123:120 (30:32, 28:32, 28:25, 37:31)

"Сан-Антонио" - "Лейкерс" - 112:116 (30:23, 30:30, 31:27, 21:36)

"Портленд" - "Оклахома" - 108:100 (25:28, 28:22, 30:25, 25:25)

"Сакраменто" - "Юта" - 91:98 (17:25, 26:27, 23:23, 25:23)/

Terrikon

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