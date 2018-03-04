Каземиро: У ПСЖ достаточно топ-игроков и без Неймара. Футбол

Полузащитник "Реала" Каземиро утверждает, что "сливочные" не будут расслабляться из-за травмы лидера атак ПСЖ Неймара. Ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 6-го марта в Париже.

- Я не разговаривал с Неймаром. В матчах такого калибра должны участвовать все, но он вынужден пропустить эту игру. Тем не менее, у ПСЖ достаточно исполнителей топ-уровня.

Понятно, что у нас есть преимущество, но ПСЖ - серьёзный соперник. Эта команда может доставить нам немало хлопот. Матч обещает быть великолепным, - сказал бразилец в интервью пресс-службе "галактикос".

Напомним, у Неймара диагностировали растяжение правой лодыжки, а также трещину пятой плюсневой кости. Самый дорогой футболист в мире готовится к операции. На восстановление бомбардиру потребуется от шести до восьми недель.




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