Анри: При Гвардиоле я заново научился играть в футбол

Бывший нападающий "Барселоны" Тьерри Анри находится под впечатлением от сотрудничества с Хосепом Гвардиолой. Французский форвард выступал за "сине-гранатовых" с 2007 по 2010 гг.

- В 30 лет я заново научился играть в футбол. После всего, чего я достиг с "Арсеналом", "Монако", "Ювентусом" и своей сборной, я внезапно увидел игру по-другому. Гвардиолу можно считать даже слишком умным, что иногда приводит к некоторым проблемам. Он настолько хорошо видит игру, что может поменять тактику 5 раз за тайм.

Хосеп обращает внимание на каждую деталь. Вот представьте, что я скажу вам: "Мы встретимся в Лондоне", но не оставлю ни адреса, ни другой информации. Гвардиола поступит иначе. Он позаботится и об адресе, и о машине, и о GPS, и обо всём остальном, - отметил Анри в интервью Sky Sports.


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