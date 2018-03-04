Анри: При Гвардиоле я заново научился играть в футбол

Бывший нападающий "Барселоны" Тьерри Анри находится под впечатлением от сотрудничества с Хосепом Гвардиолой. Французский форвард выступал за "сине-гранатовых" с 2007 по 2010 гг.

- В 30 лет я заново научился играть в футбол. После всего, чего я достиг с "Арсеналом", "Монако", "Ювентусом" и своей сборной, я внезапно увидел игру по-другому. Гвардиолу можно считать даже слишком умным, что иногда приводит к некоторым проблемам. Он настолько хорошо видит игру, что может поменять тактику 5 раз за тайм.