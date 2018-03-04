Анри: При Гвардиоле я заново научился играть в футбол
Бывший нападающий "Барселоны" Тьерри Анри находится под впечатлением от сотрудничества с Хосепом Гвардиолой. Французский форвард выступал за "сине-гранатовых" с 2007 по 2010 гг.
- В 30 лет я заново научился играть в футбол. После всего, чего я достиг с "Арсеналом", "Монако", "Ювентусом" и своей сборной, я внезапно увидел игру по-другому. Гвардиолу можно считать даже слишком умным, что иногда приводит к некоторым проблемам. Он настолько хорошо видит игру, что может поменять тактику 5 раз за тайм.
Хосеп обращает внимание на каждую деталь. Вот представьте, что я скажу вам: "Мы встретимся в Лондоне", но не оставлю ни адреса, ни другой информации. Гвардиола поступит иначе. Он позаботится и об адресе, и о машине, и о GPS, и обо всём остальном, - отметил Анри в интервью Sky Sports.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
04.03.2018 08:20
04.03.2018 09:11