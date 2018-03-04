Джеко: Рома не так уж плоха, как думают некоторые. Футбол
Нападающий "Ромы" Эдин Джеко считает, что победа "волков" над "Наполи" (4:2) стала своеобразным ответом всем критикам римской команды.
- Мы вовсе не так плохи, как думают некоторые. Люди считали, что мы проиграем со счётом 0:5. А "Рома", напротив, хорошо провела встречу и выиграла. Да, бывают такие матчи, когда не удаётся победить. Но это ещё не означает, что мы сразу же стали никчёмными.
Отлично действовали против команды, которая показывает лучший футбол в Италии. Конечно, последние несколько недель были тяжёлыми, но я не ищу оправданий, - сказал босниец в интервью Mediaset Premium.
Напомним, 13-го марта на "Стадио Олимпико" состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ромой" и донецким "Шахтёром". Встреча в Харькове завершилась со счётом 2:1 в пользу "горняков".
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