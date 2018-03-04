Джеко: Рома не так уж плоха, как думают некоторые. Футбол

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко считает, что победа "волков" над "Наполи" (4:2) стала своеобразным ответом всем критикам римской команды.

- Мы вовсе не так плохи, как думают некоторые. Люди считали, что мы проиграем со счётом 0:5. А "Рома", напротив, хорошо провела встречу и выиграла. Да, бывают такие матчи, когда не удаётся победить. Но это ещё не означает, что мы сразу же стали никчёмными.

Отлично действовали против команды, которая показывает лучший футбол в Италии. Конечно, последние несколько недель были тяжёлыми, но я не ищу оправданий, - сказал босниец в интервью Mediaset Premium.

Напомним, 13-го марта на "Стадио Олимпико" состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ромой" и донецким "Шахтёром". Встреча в Харькове завершилась со счётом 2:1 в пользу "горняков".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Олимпиада 2018: две Кореи прошли вместе на церемонии закрытияОлимпиада 2018: две Кореи прошли вместе на церемонии закрытия
10 главных героев Олимпиады-201810 главных героев Олимпиады-2018
Тренера "Олимпиакоса" госпитализировали после попадания в голову рулона туалетной бумагиТренера "Олимпиакоса" госпитализировали после попадания в голову рулона туалетной бумаги
Лига 1: "Нант" уступил "Амьену", "Ренн" переиграл "Труа"Лига 1: "Нант" уступил "Амьену", "Ренн" переиграл "Труа"
НХЛ: Макдэвид приносит победу Эдмонтону, Сан-Хосе снова уступаетНХЛ: Макдэвид приносит победу Эдмонтону, Сан-Хосе снова уступает
Блок рекламы


Похожие новости
Каземиро: У ПСЖ достаточно топ-игроков и без Неймара. ФутболКаземиро: У ПСЖ достаточно топ-игроков и без Неймара. Футбол
Анри: При Гвардиоле я заново научился играть в футболАнри: При Гвардиоле я заново научился играть в футбол
Между ангелом и бесом: как утверждали видеоповторы. ФутболМежду ангелом и бесом: как утверждали видеоповторы. Футбол
С Бандурко и Суркиса спросят за 2 млн евро и отсутствие базы в Гореничах. ФутболС Бандурко и Суркиса спросят за 2 млн евро и отсутствие базы в Гореничах. Футбол
ФФУ утвердила Павелко кандидатом в исполком УЕФА. ФутболФФУ утвердила Павелко кандидатом в исполком УЕФА. Футбол
Василий Сачко: Наши руководители скажут, сыграем ли в пятницу с Шахтером. ФутболВасилий Сачко: Наши руководители скажут, сыграем ли в пятницу с Шахтером. Футбол
Ибрагимович: Я еще жив. ФутболИбрагимович: Я еще жив. Футбол
Федерация футбола участников АТО осудила "Шахтер"Федерация футбола участников АТО осудила "Шахтер"
МЮ возьмется за трансфер тер Штегена. ФутболМЮ возьмется за трансфер тер Штегена. Футбол
ФФУ приостановила полномочия членов исполкома Франкова, Бандурко и Кочетова. ФутболФФУ приостановила полномочия членов исполкома Франкова, Бандурко и Кочетова. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости