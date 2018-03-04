НБА: результаты матчей 4 марта

Семь матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации.

"Орландо" - "Мемфис" - 107:100 (31:27, 21:25, 25:27, 30:21)
ОМ: Фурнье, Вучевич - по 19, Хезоня, Огастин - по 16
МГ: Маклемор - 20, Мартин - 19

"Кливленд" - "Денвер" - 117:126 (31:37, 31:37, 35:30, 20:23)
КК: Джеймс - 25+10 подборов +15 передач, Смит - 19
ДН: Харрис Г. - 32, Бартон - 23

"Майами" - "Детройт" - 105:96 (27:28, 32:18, 15:24, 31:26)
МХ: Ричардсон, Олиник - по 17, Уайтсайд - 8+19 подборов
ДП: Гриффин - 31, Драммонд - 22+18 подборов

"Хьюстон" - "Бостон" - 123:120 (30:32, 28:32, 28:25, 37:31)
ХР: Гордон - 29, Харден - 26+10 передач, Ариза - 21
БС: Моррис - 21, Ирвинг, Монро - по 18

"Сан-Антонио" - "Лейкерс" - 112:116 (30:23, 30:30, 31:27, 21:36)
СС: Газоль П. - 19+10 подборов, Гэй - 15
ЛЛ: Рэндл - 25, Томас - 21, Болл - 18+11 передач, Колдуэл-Поуп - 18+13 подборов

"Портленд" - "Оклахома" - 108:100 (25:28, 28:22, 30:25, 25:25)
ПТ: Маккалум - 28, Лиллард - 20
ОС: Уэстбрук - 30+11 подборов, Джордж - 21

"Сакраменто" - "Юта" - 91:98 (17:25, 26:27, 23:23, 25:23)
СК: Фокс - 17, Богданович - 15
ЮД: Митчелл - 27, Гобер - 16+12 подборов


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