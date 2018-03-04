Игорь ОЩИПКО: "В финансовом плане в "Стали" все нормально"

Защитник «Стали» Игорь Ощипко рассказал о ситуации в команде.
 
«У меня много знакомых в «Стали».
 
Фото Игорь ОЩИПКО: "В финансовом плане в "Стали" все нормально"
Игорь Ощипко. Фото: pfcstal.com
Они говорили, что таких проблем, как рассказывают, нет.
 
Я уже больше месяца в команде, и таких проблем не испытываю.
 
В финансовом плане все нормально».
 


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