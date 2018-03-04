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2018-03-04
Игорь ОЩИПКО: "В финансовом плане в "Стали" все нормально"
Защитник «Стали» Игорь Ощипко рассказал о ситуации в команде.
«У меня много знакомых в «Стали».
Игорь Ощипко. Фото: pfcstal.com
Они говорили, что таких проблем, как рассказывают, нет.
Я уже больше месяца в команде, и таких проблем не испытываю.
В финансовом плане все нормально».
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