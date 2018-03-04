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Игорь ОЩИПКО: "В финансовом плане в "Стали" все нормально" Защитник «Стали» Игорь Ощипко рассказал о ситуации в команде. «У меня много знакомых в «Стали». Игорь Ощипко. Фото: pfcstal.com Они говорили, что таких проблем, как рассказывают, нет. Я уже больше месяца в команде, и таких проблем не испытываю. финансовом плане все нормально». UA-football.com

Спорт-Экспресс

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