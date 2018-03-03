НХЛ: Генеральный менеджер Нэшвилла установил рекорд

В четверг "Нэшвилл Предаторз" обыграл "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 4:2, и Дэвид Пойл установил рекорд НХЛ по количеству побед на посту генерального менеджера клубов НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Пойл занимает эту должность в "Предаторз" с первого сезона существования команды (1998-99 годы). Теперь на его счету 1320 побед в НХЛ. Он побил достижение Глена Сатера, с которым Пойл сравнялся во вторник, когда "Нэшвилл" обыграл "Виннипег Джетс" - 6:5.

68-летний Пойл работает генеральным менеджером в НХЛ 34 года. Он возглавлял "Предаторз" и "Вашингтон Кэпиталз". Команды под его руководством провели 2685 матчей, выиграли 1320 из них, 1028 проиграли в основное время, 145 в дополнительное и 192 завершили вничью. В "Нэшвилле" на его счету 1505 игр: 726-574-145 (60 ничьих). С "Вашингтоном" он работал с 1982 по 1997 годы: 594-454-132 (ничьих).

В прошлом сезоне "Предаторз" вышли в финал Кубка Стэнли, где проиграли "Питтсбург Пингвинз". По итогам сезона 2017 года Пойла признали лучшим менеджером года. Этот приз был учрежден в 2010 году. За это время Пойл чаще других занимал второе место в голосовании в этой номинации - четыре раза.


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