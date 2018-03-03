УХЛ презентовала чемпионский кубок Украины по хоккею

3-го марта, в ТРЦ «Ocean Plaza» прошла торжественная презентация чемпионского кубка Украины по хоккею. Главный хоккейный приз сезона 17/18 представил исполнительный директор Украинской хоккейной лиги, экс-игрок национальной сборной Украины Сергей Варламов, а также обладатель Кубка Стэнли в 2006 году в составе «Каролины Хайрикенз» Антон Бабчук.

Легендарные украинские хоккеисты поздравили всех болельщиков с началом второго этапа чемпионата - плей-офф, а также отметили важность проведения подобных мероприятий.

Исполнительный директор Украинской хоккейной лиги Сергей Варламов поделился своими впечатлениями после мероприятия:

– Наша цель – это развитие украинского хоккея и выведение национального первенства на новый, более высокий, уровень. А такие мероприятия помогают расти и развиваться нашему чемпионату. Я очень рад, что сегодня пришло много потенциальных болельщиков, в том числе детей, чтобы поддержать нас, и уверен, что они здорово провели время, поучаствовали в конкурсах и получили массу положительных эмоций. Мы, со своей стороны, будем организовывать как можно больше подобных мероприятий, чтобы развивать наш отечественный хоккей вместе.

После презентации чемпионского кубка Украины все желающие могли сделать фото и взять автографы у легендарных украинских хоккеистов, а также сфотографироваться на память с главным трофеем украинского хоккея.

Также в ходе мероприятия среди всех болельщиков был проведён мастер-класс, а затем и импровизированный турнир по настольному хоккею и розыгрыши фирменных сувениров от Украинской хоккейной лиги.

В розыгрыше сувенирной продукции приняло участие более 120 человек, которые с азартом отвечали на все хоккейные и заковыристые вопросы ведущего. Заслуженные призы получили 10 участников, которые оказались самыми подкованными в хоккейной теме.

Один из счастливых победителей - юный болельщик Митя, который выиграл фирменный календарь и шайбу УХЛ поделился своими впечатлениями:

– Я приехал на презентацию кубка специально, чтобы увидеть хоккеистов, которые играли в НХЛ . Матчи НХЛ я видел только по телевизору и поэтому очень счастлив пообщаться с такими легендарными игроками. Я сам хочу стать хоккеистом, а Сергей Варламов и Антон Бабчук – пример для меня. Я даже смог с ними сфотографироваться и взять автограф на память. Если говорить о текущем чемпионате, то я болею на «Донбасс» и думаю, что именно они и возьмут кубок.

В конце мероприятия коммерческий директор УХЛ Алексей Брага рассказал о целях и достижениях Лиги в этом сезоне:

– Подобные мероприятия очень важны для популяризации хоккея в целом. Цель Украинской хоккейной лиги – развивать и всячески поддерживать этот вид спорта, давать ему толчок для дальнейшего роста. И только заручившись поддержкой спонсоров, партнёров и, конечно же, наших болельщиков, можно достигать высоких результатов.

Сейчас начинается настоящий хоккейный праздник - плей-офф УХЛ. Все игры, кстати, можно смотреть в прямом эфире телеканала XSPORT. Это самая захватывающая часть чемпионата, так что не пропустите самые интересные поединки этого сезона.

Хотим сказать большое спасибо ТРЦ «Ocean Plaza» в лице Рената Менумерова за помощь в организации этого мероприятия. Мы уверенны, что будем вместе и дальше проводить различные мероприятия для всех любителей хоккея. И, конечно же, от имени Лиги хочу выразить отдельную благодарность нашим болельщикам и всем любителям хоккея, которые пришли нас сегодня поддержать, ведь без них невозможен наш чемпионат.