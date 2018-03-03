Василий Сачко: Наши руководители скажут, сыграем ли в пятницу с Шахтером. Футбол

Главный тренер "Ворсклы" Василий Сачко - о матче с "Черноморцем" (2:1).

- Мы сегодня выиграли тяжелую игру. Счет мог быть крупнее, но могли и не выиграть по такой погоде. Не могу не сказать о погоде. За три дня осадков выпало столько, сколько за всю зиму. Были сомнения, играть или нет. Но президент клуба заверил, что матч состоится, все занимались чисткой стадиона. Я благодарен людям за каждую лопату, они тонну снега перекидали.

Поле было вязкое, тяжелое. О качестве игры говорить сложно. На первом месте были бойцовские качества и результат. Мы его добились.

Кулач - молодец, он в каждой игре активен. Но я бы отметил всю команду.

До пятничной игры с "Шахтером" еще есть время. Наши руководители скажут, возможно ли будет сыграть на таком поле. Посмотрим, - сказал Сачко в эфире канала "Футбол 2".