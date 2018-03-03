Волейбольная Суперлига: Локомотив уходит в отрыв

Сегодня завершился 12-й тур волейбольной Суперлиги, который позволил "Локомотиву" укрепить своё лидерство в турнирной таблице.

"Железнодорожники" в харьковском дерби дважды обыграли "Юракадемию", когда главный преследователь допустил осечку. "Барком-Кажаны" набрали лишь два очка из шести. Если в пятницу львовяне вернулись в игру после двух проигранных партий и всё-таки дожали "Новатор" на тай-брейке, то сегодня гости из Хмельницкого взяли убедительный реванш.

Интрига была и в Виннице, где местные команды - "Сердце Подолья" и МХП-Винница - обменялись победами с одинаковым счётом 3:2. А в Днепре одноимённый коллектив отпраздновал второй свой успех в нынешнем сезоне - добился положительного результата в укороченной пятой партии, да ещё и на "больше-меньше" Правда, повторная встреча аутсайдеров осталась за черниговским "Буревестником".

Чемпионат Украины по волейболу. Суперлига. 12-й тур:

1 марта

Локомотив - Юракадемия - 3:0 (25:18, 25:17, 25:18)

2 марта

Локомотив - Юракадемия - 3:0 (25:22, 25:19, 26:24)

Барком-Кажаны - Новатор - 3:2 (23:25, 21:25, 25:18, 27:25, 15:9)

Сердце Подолья - МХП-Винница - 3:2 (18:25, 25:18, 23:25, 25:15, 18:16)

Днепр - Буревестник - 3:2 (25:20, 21:25, 22:25, 25:23, 17:15)

3 марта

Барком-Кажаны - Новатор - 1:3 (15:25, 25:15, 18:25, 23:25)

Сердце Подолья - МХП-Винница - 2:3 (25:23, 25:18, 23:25, 15:25, 9:15)

Днепр - Буревестник - 0:3 (статистика по партиям отсутствует)

Турнирная таблица

И В П О (партии) 1. Локомотив 24 19 5 55 (61/27) 2. Барком-Кажаны 24 17 7 51 (61/32) 3. Сердце Подолья 24 16 8 46 (55/35) 4. Новатор 24 15 9 46 (52/37) 5. МХП-Винница 24 15 9 45 (55/39) 6. Юракадемия 24 9 15 25 (37/56) 7. Буревестник 24 3 21 13 (25/66) 8. Днепр 24 2 22 7 (16/70)