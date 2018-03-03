Ибрагимович: Я еще жив. Футбол

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович считает заманчивым вариант продолжения карьеры в MLS. Как известно, Северная Америка может стать одним из мест для продолжения карьеры шведа.

Ранее главный тренер "МЮ" Жозе Моуриньо намекнул, что текущий сезон, вероятно, будет последним для Ибры на "Олд Траффорд". Как известно, его контракт с клубом истекает летом.

36-летний футболист получил травму крестообразной связки в апреле прошлого года, после чего сыграл только семь матчей за "Юнайтед". Его последний выход на поле состоялся в День подарков в матче против "Бернли".

"Лос-Анджелес - хороший город, - цитирует Златана английская пресса. - Я был там в отпуске. Есть много слухов о моем будущем. Это происходит и когда я играю, и когда нет. Впрочем, все это хорошо. Это значит, что я еще жив".


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