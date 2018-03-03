Федерация футбола участников АТО осудила "Шахтер"

Федерация футбола участников АТО в открытом письме ответила на заявление об акциях с футболками генерального директора «Шахтера» Сергея Палкина.
 
Фото Федерация футбола участников АТО осудила "Шахтер"
Сергей Палкин. Фото: football.ukrazom.org
«Неуважаемый Сергей Палкин. В ответ на ваше заявление, что наша организация, является якобы нелегитимной, и мы, по вашим словам, проводим якобы псевдоакции и провокации на теме патриотизма, сообщаем следующее.
 
Федерация футбола участников АТО была, есть и будет.
 
Это уже не первый подобный демарш «Шахтера» на воинов АТО.
 
Вспомним, что в первые годы войны «Шахтер» отказался выходить на матч с «Карпатами» в футболках «Я поддерживаю Вооруженные силы Украины».
 
Неуважаемый Сергей Палкин. Не так страшны для развития и благополучия нашей матери-Украины москальские вши, как коллаборантские гниды и их продажные заклейменные приспешники. Ярким примером такой гниды есть вы, неуважаемый Сергей Палкин. Пожалуйста, снимите свои дорогие очки и посмотрите, что у вас делается под носом. «Шахтер» ничем не лучше других одиннадцати клубов УПЛ.
 
Не хотите называть вещи своими именами, не хотите признавать воинов АТО героями Украины. Боитесь детей патриотов. Это уже все знают в Украине и за ее пределами.
 
Не нужно создавать нездоровый ажиотаж и спекулировать на патриотизме. Такие гниды как вы не знают, что такое патриотизм. Такие гниды как вы пьют кровь из миллионов украинцев уже более 25 лет.
 
Такие гниды как вы начали войну, которая забирает лучших из нас. Такие гниды как вы заинтересованы, чтобы эта война продолжалась, чтобы и дальше грести миллионы по обе стороны баррикад.
 
Такие гниды как вы, неуважаемый Сергей Палкин, начинают поднимать голову, прикрываясь патриотическими лозунгами, чтобы остаться у корыта. Мы вам этого не позволим. Правда за нами, поэтому все будет Украина».
 


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