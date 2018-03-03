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Лига 1: "Монако" закрепился на втором месте "Монако" на своем поле выиграл у "Бордо" в матче 28-го тура чемпионата Франции (2:1). Жирондины открыли счет, но под занавес первого тайма Стеван Йоветич сравнял счет. Фото: asmonaco.com Португалец Маркуш Лопеш во второй половине стал автором победного мяча. Чемпионат Франции Лига 1 28-й тур "Монако" - "Бордо" - 2:1 (1:1) Голы: Вада, 32 (0:1). Йоветич, 45 (1:1). Маркуш Лопеш, 68 (2:1). "Монако": Субашич, Раджи, Сидибе, Фабинью, Жорже, Жемерсон, Жоау Моутинью, Геззаль (Кейта, 64), Маркуш Лопеш (Тилеманс, 81), Лемар, Йоветич (Н`Дорам, 90+1). "Бордо": Костиль, Байс, Пундже, Сабали, Пабло (Кунде, 32), Плашил, Лерагер, Вада (Лаборд, 77), Де Превиль, Брейтуэйт, Камано (Юссуф, 64). Предупреждение: Юссуф, 73. Судья: Бюке. 2 марта. Монако. Стадион "Луи II".

Спорт-Экспресс

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