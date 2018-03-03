НХЛ: Овечкин может забросить 600-ю шайбу в карьере под открытым небом

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин может забросить 600-ю шайбу в карьере в матче под открытым небом. В субботу "Кэпиталз" встречаются с "Торонто" в рамках "Стадионной серии НХЛ 2018 Coors Light" на стадионе Военно-морской академии США в городе Аннаполис, сообщает nhl.com.

32-летнему Овечкину осталось забросить три шайбы, чтобы стать 20-м хоккеистом в истории НХЛ , забившим 600 голов, и четвертым, которому понадобилось для этого меньше тысячи игр. Быстрее него это сделали Уэйн Гретцки (718 матчей), Марио Лемье (719) и Бретт Халл (900). Матч в субботу станет 986-м для Овечкина, и он хотел бы воспользоваться таким уникальным шансом, когда весь хоккейный мир будет наблюдать за поединком. Но он понимает, что у "Торонто" могут быть возражения.

"Я не знаю, - сказал Овечкин. - Не знаю, позволят ли они мне столько забить. Посмотрим".

Оформить хет-трик будет непросто, однако на его счету уже три в этом сезоне и 20 в карьере, что является рекордом клуба. Когда Овечкин играл против "Торонто" в последний раз (25 ноября), он забросил три шайбы.