В отношении Интера начато расследование

Газета La Stampa утверждает, что "Интер" находится под следствием чиновников соответствующих органов по подозрению в отмывании денег президентом клуба Эриком Тохиром в 2013 году.

Индонезиец, который выкупил "Интер" у предыдущего владельца Массимо Моратти, по-прежнему остается акционером и президентом итальянского клуба, несмотря на то, что он продал его большую часть китайской компании Suning Group.

Согласно информации La Stampa, два выпуска банковских облигаций с 11 октября по 15 ноября 2013 года вызвали подозрения у итальянских официальных лиц. Вопрос касается 75 миллионов евро, вложенных в увеличение капитала клуба. Власти не смогли найти информацию об организациях, которые направили средства. Сообщается, что многие из облигаций были выпущены в Гонконге.