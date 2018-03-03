В отношении Интера начато расследование
Газета La Stampa утверждает, что "Интер" находится под следствием чиновников соответствующих органов по подозрению в отмывании денег президентом клуба Эриком Тохиром в 2013 году.
Индонезиец, который выкупил "Интер" у предыдущего владельца Массимо Моратти, по-прежнему остается акционером и президентом итальянского клуба, несмотря на то, что он продал его большую часть китайской компании Suning Group.
Согласно информации La Stampa, два выпуска банковских облигаций с 11 октября по 15 ноября 2013 года вызвали подозрения у итальянских официальных лиц. Вопрос касается 75 миллионов евро, вложенных в увеличение капитала клуба. Власти не смогли найти информацию об организациях, которые направили средства. Сообщается, что многие из облигаций были выпущены в Гонконге.
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03.03.2018 11:18