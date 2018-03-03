Матуиди: Неймар, Алвес и Мотта хотели, чтобы я остался в ПСЖ

Полузащитник "Ювентуса" Блез Матуиди рассказал о том, как было непросто покидать столицу Франции. Опытный хавбек выступал за ПСЖ с 2011 по 2017 гг.

- Не буду вдаваться в подробности, но у меня действительно был разговор с Неймаром по этому поводу. Кроме того, общался с Дани Алвесом и Тиаго Моттой. Если вкратце - все они хотели, чтобы я остался.

Помимо игровых качеств, я обладаю определённым опытом - провёл в Париже шесть лет, отчего прекрасно знаю этот клуб. Но мой выбор был сделан. Я бы грустил в конце своей карьеры, если бы так и не решился попробовать свои силы за пределами Франции. В Париже всё было замечательно, летом 2017-го я просто не мог сдерживать эмоций. Тем не менее, о своём выборе не жалею, - подчеркнул Матуиди в интервью L'Equipe.