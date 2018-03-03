МЮ возьмется за трансфер тер Штегена. Футбол

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

В услугах 25-летнего немца заинтересован тренерский штаб "Манчестер Юнайтед", отчего все вопросы, связанные с переходом футболиста, будет курировать Жозе Моуринью. "Красные дьяволы" рассматривают кипера "сине-гранатовых" в качестве замены Давиду Де Хеа, который намерен попробовать свои силы в мадридском "Реале".

Ожидается, что сделка потянет на 100 миллионов евро.

Напомним, Марк-Андре тер Штеген перешёл из "Боруссии" (Мёнхенгладбах) в "Барселону" летом 2014-го. Он принял участие в 26 встречах нынешнего розыгрыша Ла Лиги, оформив 15 сухих матчей. Контракт игрока с каталонским клубом действует до середины 2022 года.