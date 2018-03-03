ФФУ приостановила полномочия членов исполкома Франкова, Бандурко и Кочетова. Футбол
По причине нарушение кодекса этики, честной игры и Этического кодекса УЕФА.
Федерация футбола Украины приостановила полномочия первого вице-президента Александра Бандурко, вице-президента Игоря Кочетова и члена исполкома Артема Франкова, сообщает официальный сайт организации.
Такое решение было принято вчера на заседании Исполнительного комитета Федерации футбола Украины, причиной называется нарушение кодекса этики, честной игры и Этического кодекса УЕФА.
«Решение было таким, какое и рекомендовали сразу три комитета. Они были отстранены до ближайшего Конгресса ФФУ, который состоится 24 мая. Он должен будет определиться по этому вопросу – поддержать решение или отменить», — рассказал в комментарии телеканалу Футбол 1 генеральный секретарь федерации Юрий Записоцкий.
Ранее глава Комитета этики и честной игры ФФУ Франческо Баранка заявлял, что рекомендовал приостановить полномочия Франкова, Бандурко и Кочетова за нарушение этического кодекса.
Речь шла о том, что все трое выступали на стороне Динамо в Спортивном арбитражном суде (CAS) Лозанны в деле против ФФУ относительно технического поражения, засчитанного киевлянам за неявку на матч с Мариуполем.
Александр Бандурко работает в ФФУ с 2000 года, Игорь Кочетов — с 2007-го, а Артема Франков стал членом Исполкома ФФУ в 2015 году.
Напомним, ранее "Динамо" проиграло суд ФФУ по "мариупольскому делу".
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