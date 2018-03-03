Зидан: Реал не должен сдаваться. Футбол

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан продолжает верить в то, что "сливочным" удастся вернуться в чемпионскую гонку.

- Вы считаете, что чемпионат для нас закончен. Но в футболе каждый матч имеет своё значение. Мы будем бороться до самого конца. Это сложно, но не невозможно. Я остаюсь оптимистом.

Понятное дело, что после поражения от "Эспаньола" все ребята расстроились, но ещё больше сердимся из-за того, что "Барселона" сыграла вничью. Нужно сохранять сосредоточенность до самой последней минуты. "Реал" не должен сдаваться, -приводит слова французского специалиста издание SportsMole.

Напомним, "Королевский клуб" находится лишь на третьей позиции в турнирной таблице Примеры, отставая от каталонцев на 15 очков.