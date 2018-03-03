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НБА: результаты матчей 3 марта Десять матчей регулярного чемпионата состоялись Национальной баскетбольной ассоциации. Филадельфия - Шарлотт - 110:99 (27:30, 21:26, 26:24, 36:19)

ФС: Эмбиид - 23+15 подборов, Ильясова - 18, Редик - 18 ШХ: Уокер - 31, Камински - 19 Орландо - Детройт - 115:106 ОТ (31:29, 22:23, 29:30, 22:22, 11:2)

ОМ: Гордон - 27+13 подборов, Вучевич - 22+12 подборов ДП: Эннис - 21, Буллок - 21 Атланта - Голден Стэйт - 109:114 (31:33, 19:29, 34:28, 25:24)

АХ: Бэйзмур - 29, Шредер - 27 ГС: Дюрант - 28, Карри - 28 Вашингтон - Торонто - 95:102 (27:19, 20:32, 27:26, 21:25)

ВУ: Портер - 24, Бил - 23 ТР: Дерозан - 23, Майлз - 20 Чикаго - Даллас - 108:100 (24:32, 23:17, 31:36, 30:15)

ЧБ: Портис - 22, Данн - 18 ДМ: Барнс - 26, Смит - 25 Мемфис - Денвер - 102:108 (29:35, 25:28, 26:28, 22:17)

МГ: Газоль М. - 22, Мартин - 16 ДН: Харрис Г. - 26, Бартон - 24 Милуоки - Индиана - 96:103 (21:18, 25:27, 21:33, 29:25)

МБ: Мидллтон - 30, Адетокунбо - 24+10 подборов ИП: Оладипо - 21, Стефенсон - 16 Финикс - Оклахома - 116:124 (37:32, 30:28, 32:37, 17:27)

ФС: Букер - 39, Уоррен, Джексон - по 19, Лень - 7 ОС: Уэстбрук - 43+14 подборов, Джордж - 20 Клипперс - Нью-Йорк - 128:105 (32:25, 25:35, 35:18, 36:27)

ЛК: Уилльямс - 21, Джордан - 19+20 подборов, Риверс, Харрелл - по 19 НН: Кантер - 18+14 подборов, Хардуэй - 17 Юта - Миннесота - 116:108 (23:24, 33:21, 29:32, 31:31)

ЮД: Гобер - 26+16 подборов, Митчелл - 26 МТ: Уиггинс - 27, Тиг - 25

Terrikon

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