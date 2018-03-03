НХЛ: Вегас уступает и отстает от Тампы, Нэшвилл продолжает победную серию

Девять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-03-03. Результаты всех матчей

"Айлендерс" - "Монреаль" - 6:3 (1:1, 2:2, 0:3)

Хет-трик и голевая передача Александра Гальченюка помогли "Монреалю" обыграть "Айлендерс". По шайбе в ворота "островитян" отправили Брэндан Галлахер, Пол Байрон и Ноа Юулсен. В составе хозяев площадки, которые проиграли пятый матч кряду, отличились Таннер Фритц, Джон Бэйлли и Брок Нельсон.

"Каролина" - "Нью-Джерси" - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Форвард "Дэвилз" Тэйлор Холл заброшенной шайбой до 17-ти продлил серию матчей, в которой набирал очки. Тем не менее, его команда вновь проиграла. На этот раз обидчиками "Нью-Джерси" выступили игроки "Каролины", в составе которой отличились Дерек Райан, Тейво Теревайнен и Джастин Уильямс.

"Флорида" - "Баффало" - 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

24 сэйва голкипера "Флориды" Джеймса Раймера помогли "Пантерс" нанести поражение "Баффало". Свою 50-ю шайбу в НХЛ в ворота соперников отправил Аарон Экблад. По шайбе на счету Майка Матерсона, Александра Баркова и Колтона Севиора. У "Сейбрз" отличился Сэм Райнхарт.

"Виннипег" - "Детройт" - 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)

Дубль Патрика Лайне помог "Виннипегу" обыграть "Детройт". Также в составе "Джетс" отличились защитники Дастин Бафлин и Бэн Широ. Таким образом "Виннипег" выиграл свой четвертый матч из шести последних. В составе "Детройта" отличились Никлас Кронвал, Энтони Манта и Трэвор Дэйли.

"Калгари" - "Рейнджерс" - 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

"Рейнджерс" выиграли второй матч кряду и вернулись в борьбу за второй уайлд-карт в Восточной конференции. По шайбе в ворота "Калгари" отправили Кевин Хейес, Павел Бучневич и Райан Спунер. Гол в составе ""Флеймз" за Брэттом Кулаком.

"Колорадо" - "Миннесота" - 7:1 (2:0, 4:1, 1:0)

Дубль Нэйтана Маккиннона помог "Колорадо" разгромить "Миннесоту". Также на счету форварда три результативные передачи. Гол и три ассиста за Микко Рантаненом. По шайбе в ворота "Уайлдз" отправили Карл Содерберг, Мэттью Нието, Габриэль Ландеског и Тайсон Бэрри. Гол престижа на счету Микко Койву.

"Анахайм" - "Коламбус" - 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Шайбы Сонни Милано и Зака Веренски не спасли "Коламбус" от поражения "Анахайму". В составе "Дакс" забивали Ракард Ракелл, Эндрю Кольяно, Джош Мэнсон и Кэм Фаулер.

"Вегас" - "Оттава" - 4:5 (2:1, 0:3, 2:1)

Второй матч кряду проиграл "Вегас" и упустил шанс приблизиться к "Нэшвиллу" и "Тампе" в турнирной таблице лиги. По шайбе в ворота "Голден Найтс" отправили Бобби Райан (+2 передачи), Александр Бэрроуз, Жан-Габюриэль Пажо, Марк Стоун и Мэтт Дюшен. Три ассиста на счету Эрика Карлсона.

"Ванкувер" - "Нэшвилл" - 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)

7-ю победу кряду одержал "Нэшвилл", который теперь лишь на балл отстает от "Тампы" в турнирной таблице лиги. Победу "Предаторс" точным броском на 1-й минуте овертайма принес Калле Ярнкрок. По заброшенной шайбе на счету Майка Фишера, Кевина Фиалы и Райана Эллиса.