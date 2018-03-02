"Динамо" сыграет с "Днепр-1", "Шахтер" с "Мариуполем" в полуфиналах Кубка Украины. Футбол

Жеребьевка была слепой, отмечает ФФУ.

"Динамо" сыграет с "Днепр-1", "Шахтер" с "Мариуполем" в полуфиналах Кубка Украины
Фото: ffu.ua

В Днепре на "Днепр-Арене" состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины. По ее итогам "Динамо" сыграет с представителем второй лиги "Днепр-1", а "Шахтер" с "Мариуполем", сообщается на сайте Федерации футбола Украины.

"Жеребьевка была слепой, а проводили ее председатель Комитета национальных сборных команд Федерации футбола Украины Мирон Маркевич и технический директор национальной ассоциации Олег Протасов", - сказано в сообщении.

"Днепр-1" как представитель низшего дивизиона полуфинал проведет на своем поле. "Шахтер" будет хозяином поля в матче с "Мариуполем".

Финальный матч Кубка Украины состоится на "Днепр-Арене" 9 мая.

Напомним, действующим обладателем Кубка является "Шахтер", обыгравший в финале "Динамо" (1:0).


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