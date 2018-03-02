Борзенко: Верес выполнил задание лишь на первую часть чемпионата. Футбол

Капитан «Вереса» Сергей Борзенко рассказал о подготовке к матчу заключительного тура первой части чемпионата со «Сталью».

— Сергей, после эпохального матча с «Динамо» прошло пять дней. Все ли в «Вересе» уже успели «переварить» эмоции?

— Думаю, все. На следующий день после игры мы получили краткосрочный отдых, и уже со вторника вернулись к обычному режиму тренировок. Впереди следующий тур и целый 2-й этап чемпионата.

— Пришлось услышать жалобы, что в воскресенье оборонное звено ровенчан допустило на удивление много позиционных ошибок ...

— Да и соперник у нас был какой! «Каждая команда играет так, как ей позволяют». Высококлассные игроки «Динамо» заставляли нас допускать ошибки. Но в целом, считаю, наше звено справилась.

— В заключительном поединке первого этапа «Верес» встретится со «Сталью». Нет ли в команде чувство расслаблености — мол, задача на сезон уже выполнена?

— Нет. Мы выполнили задачу только на первую часть чемпионата. А потом перед нами будет десяток ответственных туров. Надо двигаться дальше и стремиться достичь еще большего.

— Большего — читай: еврокубков? Есть в клубе и среди футболистов понимание, что команда вплотную приблизилась к историческому свершению?

— Есть. Считаю, все в наших руках. Мы уже немалого достигли и просто обязаны не останавливаться.

- По "инсайдерской" информацией, Юрий Свирков практикует неординарный для Украины метод подготовки, делая ставку на психологию и уверяя, что победа на поле зарождается в голове футболиста...

- Наш наставник делает акцент на всем - и на психологии, и на тактике, и на "физике". На всем в совокупности. Так, очевидно, и должен делать современный тренер, — цитирует Борзенко официальный сайт УПЛ.