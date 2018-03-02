Милан дает 30 миллионов за 17-летнего таланта Фламенго. Футбол

"Милан" может привлечь молодого бразильского таланта Линкольна из "Фламенго". 17-летний футболист считается одной из самых больших надежд в Южной Америке. Он играл за юношескую сборную Бразилии на последнем чемпионате мира до 17 лет в Индии, где забил три мяча в семи играх. В 2017 году в составе юношеской сборной Бразилии Линкольн стал победителем в юношеского чемпионата Южной Америки в Чили, забив пять мячей в семи играх.

"Милан" готов заплатить 30 миллионов евро за нападающего, на счету которого уже есть три матча за главную команду "Фламенго". Контракт Линкольна с бразильским клубом заканчивается только летом 2020 года и, как ожидается, он может принести "Фламенго" много денег.

Ранее сообщалось об интересе к Линкольну со стороны "Барселоны" и "Ювентуса", но туринцев отпугнула высокая трансферная стоимость юного игрока. Кроме этого, "Фламенго" предлагает своему воспитаннику подписать новый контракт с еще большей клаусулой.





!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Канада выиграла бронзу хоккейного турнираКанада выиграла бронзу хоккейного турнира
Второго спортсмена из РоSSии уличили в допинге на ОлимпиадеВторого спортсмена из РоSSии уличили в допинге на Олимпиаде
Тренера "Олимпиакоса" госпитализировали после попадания в голову рулона туалетной бумагиТренера "Олимпиакоса" госпитализировали после попадания в голову рулона туалетной бумаги
10 главных героев Олимпиады-201810 главных героев Олимпиады-2018
Бабич: Готовимся очень серьезно. ФутболБабич: Готовимся очень серьезно. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Борзенко: Верес выполнил задание лишь на первую часть чемпионата. ФутболБорзенко: Верес выполнил задание лишь на первую часть чемпионата. Футбол
Украинец Деда пока не согласился играть за Азербайджан. ФутболУкраинец Деда пока не согласился играть за Азербайджан. Футбол
Ракитич сыграл 200 матчей в футболке БарселоныРакитич сыграл 200 матчей в футболке Барселоны
Тренер Астаны возглавил сборную Казахстана. ФутболТренер Астаны возглавил сборную Казахстана. Футбол
Хамес Родригес потренировался на газоне. ФутболХамес Родригес потренировался на газоне. Футбол
Источник: в Спартаке назрел конфликт. ФутболИсточник: в Спартаке назрел конфликт. Футбол
Гарет Бэйл хочет в Челси. ФутболГарет Бэйл хочет в Челси. Футбол
Артуро Видаль: мы не чувствуем своих ног. ФутболАртуро Видаль: мы не чувствуем своих ног. Футбол
Смалийчук: Хотите, чтобы Карпат не было? Так и скажите. ФутболСмалийчук: Хотите, чтобы Карпат не было? Так и скажите. Футбол
КДК ФФУ снял с Карпат 6 очков по делу Гудымы. ФутболКДК ФФУ снял с Карпат 6 очков по делу Гудымы. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости