Милан дает 30 миллионов за 17-летнего таланта Фламенго. Футбол

"Милан" может привлечь молодого бразильского таланта Линкольна из "Фламенго". 17-летний футболист считается одной из самых больших надежд в Южной Америке. Он играл за юношескую сборную Бразилии на последнем чемпионате мира до 17 лет в Индии, где забил три мяча в семи играх. В 2017 году в составе юношеской сборной Бразилии Линкольн стал победителем в юношеского чемпионата Южной Америки в Чили, забив пять мячей в семи играх.

"Милан" готов заплатить 30 миллионов евро за нападающего, на счету которого уже есть три матча за главную команду "Фламенго". Контракт Линкольна с бразильским клубом заканчивается только летом 2020 года и, как ожидается, он может принести "Фламенго" много денег.

Ранее сообщалось об интересе к Линкольну со стороны "Барселоны" и "Ювентуса", но туринцев отпугнула высокая трансферная стоимость юного игрока. Кроме этого, "Фламенго" предлагает своему воспитаннику подписать новый контракт с еще большей клаусулой.