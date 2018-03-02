Неймара заметили в инвалидном кресле
Звездный нападающий ПСЖ Неймар прибыл в Бразилию для курса лечения травмированной ноги. Игрока заметили в аэропорту Рио-де-Жанейро, причем 26-летний форвард перемещался в инвалидном кресле и в сопровождении врачей сборной Бразилии.
Ранее руководство "Пари-Сен-Жермен" выступило с официальным заявлением о травме звезды Неймара. Клуб подтвердил, что бразильцу будет сделана операция. Хирургическое вмешательство будет сделано до конца недели врачом сборной Бразилии Родриго Ласмаром, которому поможет врач ПСЖ Жерар Селен.
Неймар теперь пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" 6 марта, хотя тренер парижан Унай Эмери надеялся, что бразилец избежит хирургического вмешательства.
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