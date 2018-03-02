Юниорский чемпионат мира: Серебряный взлет Кривонос

После трех дней откровенно невзрачных выступлений украинских спортсменов на юниорском чемпионате мира, продолжающемся в эстонском Отепя, праздник наконец-то пришел и на нашу улицу.

Четверг. Отепя. Анна КРИВОНОС. Фото: biathlon.com.ua

Анна Кривонос словно вспомнила, как три года назад на аналогичном турнире в белорусских Раубичах выиграла золото «индивидуалки», и приложила максимум усилий для повторения этого успеха.

Частично благоволила этому и погода, заменившая мороз и ветер на солнечный полуштиль, и многие соперницы, для которых природные изменения почему-то стали большой проблемой. Ведь редко кому на стрельбище удалось записать себе в пассив меньше трех промахов.

И Кривонос воспользовалась этим сполна, ограничившись только двумя неточными выстрелами. Соответственно, получив минимум минуту гандикапа над основными конкурентками, Анна поработала ногами ровно настолько, чтобы не позволить им нивелировать свое отставание благодаря скорости.

Польши , имея те же два промаха, пронеслась по трассе словно на крыльях и в итоге выиграла у Кривонос более трех минут, не позволив украинке стать двукратной чемпионкой мира. Впрочем, серебряная награда - тоже большой успех. Правда, еще более впечатляющей индивидуальная гонка стала для Камилы Жук. Представительница, имея те же два промаха, пронеслась по трассе словно на крыльях и в итоге выиграла у Кривонос более трех минут, не позволив украинке стать двукратной чемпионкой мира. Впрочем, серебряная награда - тоже большой успех.

Анна Кривонос в комментарии официальному сайту ФБУ. - Но она мне нравится тем, что длинная. Как говорят мои тренеры, у меня хорошее здоровье, и я могу терпеть на длинных дистанциях. В индивидуальной - Я бы не сказала, что индивидуальная гонка - это моя любимая дисциплина, - призналасьв комментарии официальному сайту ФБУ. - Но она мне нравится тем, что длинная. Как говорят мои тренеры, у меня хорошее здоровье, и я могу терпеть на длинных дистанциях. В индивидуальной гонке , конечно, нужно справляться и со стрельбой, потому что цена промаха - это целая минута. Поэтому к огневому рубежу подходила с волнением, потому что у меня есть проблемы, особенно на «стойке». Но, по сравнению с эстафетой, сегодня было значительно проще, потому что два дня назад гулял ужасный ветер, и холодно было настолько, что даже винтовка работала плохо. А сегодня погода хорошая, и помогло то, что можно было выбрать установки, на которых ветер задувал менее сильно...

Что касается выступлений юниоров, то и здесь шансы на медаль у Украины сохранялись вплоть до заключительного огневого рубежа. Именно там Богдан Цымбал заработал две минуты штрафа, которые отбросили его на 12-е итоговое место. Но зато наш спортсмен в общем зачете Юниорского кубка мира сумел подняться на высокую пятую позицию с не сильно большим отставанием от лидеров. Может, продолжение следует?..

Сергей ДАЦЕНКО, Спорт-Экспресс в Украине

ОТЕПЯ (Эстония). Юниорский чемпионат мира. 1 марта. Юниоры. Индивидуальная . 1 марта. Юниоры. Индивидуальная гонка 15 км. 1. Малиновский (РоSSия) - 41.48,5 (1+1+1+0). 2. Лэгрейд (Норвегия) - 19,4 (1+1+0+1). 3. Халили (РоSSия) - 23,0 (0+1+1+0)… 12. ЦЫМБАЛ - 2.29,0 (0+2+0+2)… 28. ТЕЛЕНЬ - 4.15,0 (1+1+0+2)… 30. КОШОВЕЦ (все - Украина) - 4.34,2 (1+1+2+1).

Общий зачет Юниорского Кубка мира. 1. Боттоне (Франция) - 367. 2. Халили - 356. 3. Малиновский - 316… 5. ЦЫМБАЛ - 299… 17. КОШОВЕЦ - 169… 23. ТЕЛЕНЬ - 124... 59. БРИГАДИР - 41… 83. РОМАНЧИЧ - 20. 84. ПОНОМАРЕНКО (все - Украина) - 20.

Юниорки. Индивидуальная гонка 12,5 км. 1. Жук (Польша) - 41.36,1 (1+1+0+0). 2. КРИВОНОС (Украина) - 3.04,7 (0+1+1+0). 3. Казакевич (РоSSия) - 3.20,0 (2+1+0+0)… 38. КОВАЛЕНКО - 8.47,2 (0+2+0+2). 39. В.ДМИТРЕНКО - 8.57,7 (2+2+0+2)… 52. СИГЕТИ (все - Украина) - 11.18,6 (0+4+2+2).

Общий зачет Юниорского Кубка мира. 1. Лоран - 419. 2. Бегю - 328. 3. Бенед (все - Франция) - 325… 8. КРИВОНОС - 232… 21. К.ДМИТРЕНКО - 139… 27. КИПЯЧЕНКОВА - 112… 36. В.ДМИТРЕНКО - 95… 46. КОВАЛЕНКО - 71… 52. БРЫКАЙЛО - 65... 87. СЫТНИК (все - Украина) - 13.