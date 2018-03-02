Гассиев: В бою с Усиком буду готов ко всему

Чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурат Гассиев подготовку к финальному поединку Всемирной боксерской суперсерии против обладателя титулов WBC и WBO Александра Усика, который запланирован на 11 мая, начнет в США.

Об этом рассказал сам Гассиев, отметив, что в Америку улетает 5 марта. По его словам, в предстоящем поединке против украинца он будет готов к любым ситуациям. "В нашем весе победить досрочно может любой боксер. А что касается защиты Усика и его тактических особенностей, моя задача - слушать своего тренера, нарабатывать комбинации, выполнять то, что он говорит. Подойти к бою готовым, самое главное - морально и физически. Выйдем на первый раунд, а потом будем смотреть по обстоятельствам. Я буду готов ко всему", - отметил Гассиев.


Terrikon со ссылкой на klitschko-brothers.com


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Канада выиграла бронзу хоккейного турнираКанада выиграла бронзу хоккейного турнира
Второго спортсмена из РоSSии уличили в допинге на ОлимпиадеВторого спортсмена из РоSSии уличили в допинге на Олимпиаде
Тренера "Олимпиакоса" госпитализировали после попадания в голову рулона туалетной бумагиТренера "Олимпиакоса" госпитализировали после попадания в голову рулона туалетной бумаги
10 главных героев Олимпиады-201810 главных героев Олимпиады-2018
Бабич: Готовимся очень серьезно. ФутболБабич: Готовимся очень серьезно. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Сергей Булеца: Все ребята будут биться, чтобы выиграть группуСергей Булеца: Все ребята будут биться, чтобы выиграть группу
Боруссия готова предложить Ройсу новый контракт. ФутболБоруссия готова предложить Ройсу новый контракт. Футбол
Пидгрушной и Вале Семеренко предложат перейти на индивидуальную подготовкуПидгрушной и Вале Семеренко предложат перейти на индивидуальную подготовку
Игорь Суркис: Динамо не готово к весенней части сезона. ФутболИгорь Суркис: Динамо не готово к весенней части сезона. Футбол
Юрий Вернидуб: Будем готовиться к Динамо. ФутболЮрий Вернидуб: Будем готовиться к Динамо. Футбол
Моуринью: Следующие несколько недель на Олд Траффорд будут потрясающимиМоуринью: Следующие несколько недель на Олд Траффорд будут потрясающими
Бабич: Готовимся очень серьезно. ФутболБабич: Готовимся очень серьезно. Футбол
Записоцкий: Подготовка полного текста с решением CAS займет еще немного времени. ФутболЗаписоцкий: Подготовка полного текста с решением CAS займет еще немного времени. Футбол
Додо: Если буду играть против Ромы - обменяюсь футболками с ЖерсономДодо: Если буду играть против Ромы - обменяюсь футболками с Жерсоном
Медель: Буду рад сыграть против ВидаляМедель: Буду рад сыграть против Видаля
Последние новости
Подгружаем последние новости