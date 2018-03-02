Гассиев: В бою с Усиком буду готов ко всему
Чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурат Гассиев подготовку к финальному поединку Всемирной боксерской суперсерии против обладателя титулов WBC и WBO Александра Усика, который запланирован на 11 мая, начнет в США.
Об этом рассказал сам Гассиев, отметив, что в Америку улетает 5 марта. По его словам, в предстоящем поединке против украинца он будет готов к любым ситуациям. "В нашем весе победить досрочно может любой боксер. А что касается защиты Усика и его тактических особенностей, моя задача - слушать своего тренера, нарабатывать комбинации, выполнять то, что он говорит. Подойти к бою готовым, самое главное - морально и физически. Выйдем на первый раунд, а потом будем смотреть по обстоятельствам. Я буду готов ко всему", - отметил Гассиев.
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