НХЛ: Бостон крупно обыгрывает Питтсбург, Тампа сохраняет лидерство

Восемь матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-03-02. Результаты всех матчей

"Бостон" - "Питтсбург" - 8:4 (5:3, 3:0, 0:1)

Четвертый в карьере хет-трик Дэвида Крейчи помог "Бостону" крупно обыграть действующих обладателей Кубка Стэнли. Дублем в воротах "Питтсбурга" отметился Давид Пастрняк. По шайбе на своей счет записали Рик Нэш, Дэвид Бэкесс и Тори Круг. Таким образом "Брюинз" одержали вторую победу кряду. У "Пингвинз" дважды забивал Олли Мяята. Два ассиста на счету Евгения Малкина.

"Филадельфия" - "Каролина" - 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Дубль Джастина Уильямса помог "Каролине" прервать серию из шести поражений кряду. Кроме того в воротах "Филадельфии" расписались Тейво Теравайнен и Себастьян Ахо. Единственная шайба в составе "Летчиков" за Трэвисом Конечны.

"Флорида" - "Нью-Джерси" - 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Нападающий "Дэвилз" Тейлор Холл продлил до 16-ти серию матчей, в которых он набирал очки и таким образом установил клубный рекорд. Тем не менее "Нью-Джерси" уступил "Флориде", в составе которой дублем отметился Александр Барков. Кроме того, вторую шайбу в НХЛ забросил Максим Мамин.

"Даллас" - "Тампа" - 4:5 ОТ (1:1, 1:3, 2:0, 0:1)

"Тампа" закрепилась на первом месте в турнирной таблице лиги после победы над "Далласом". Победным для "Молний" стал бросок Кори Конахера на 5-й минуте овертайма. По шайбе в ворота соперников отправили Брэйден Пойнт, Энтони Чирелли, Алекс Киллорн и Стивен Стэмкос. У "Старз" дублем отметился Тайлер Сегин.

"Аризона" - "Миннесота" - 5:3 (0:1, 1:0, 4:2)

"Аризона" на своей площадке обыграла "Миннесоту", благодаря ударному третьему периоду, в течение которого у "Койотиз" отличились Кристиан Дворак, Рихард Паник, Кевин Коннотон и Джордан Мартинук. Еще одна шайба за Джейкобом Чикраном.

"Эдмонтон" - "Нэшвилл" - 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)

"Нэшвилл" одержал шестую победу кряду и опередил "Вегас" в турнирной таблице, поднявшись на второе место. От "Тампы" "Предаторс" отстают на три балла. Дублем в составе победителей отметился Виктор Арвиддсон. По шайбе в ворота "Ойлерз" отправили Скотт Хартнелл и Остин Уотсон.

"Сан-Хосе" - "Чикаго" - 7:2 (2:1, 4:0, 1:1)

Дубль Джо Павелски помог "Сан-Хосе" разгромить "Чикаго". Во втором периоде поединка в ворота "Блэкхокс" влетели четыре шайбы, предопределив исход матча. По разу воротах оппонента расписались Логан Кутюр, Кевин Лабанк, Тимо Мейер, Марк-Эдуар Власик и Баркли Гудроу.

"Лос-Анджелес" - "Коламбус" - 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)

"Кингз" одержали волевую победу над "Блю Джекетс", в составе которого в первом периоде отметились Кэм Аткинсон и Сэт Джонс. Однако во второй двадцатиминутке Нэйт Томпсон, Алекс Аяфалло и Таннер Пирсон трижды забивали в ворота "Коламбуса". А в третьей - Аяфалло сделал дубль, а Джефф Картер забил в меньшинстве.