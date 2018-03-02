Ракитич сыграл 200 матчей в футболке Барселоны

Иван Ракитич провел юбилейный матч в футболке "Барселоны". За десять дней до своего 30-летия полузащитник сборной Хорватии принял участие в матче против "Лас-Пальмаса" в 26-м туре чемпионата Испании , который стал для него 200-м в футболке каталонского гранда.

Выездной поединок на Канарских островах он начал на скамейке запасных, заменив на 63-й минуте Паулиньо, однако не сумел помочь лидеру Ла Лиги одержать очередную победу (1:1).

Ракитич перешел на "Камп Ноу" из "Севильи" в 2014 году, и на данный момент выиграл девять трофеев с "сине-гранатовыми": два чемпионата Испании , Лигу чемпионов, три Кубка Короля, Суперкубок Испании , Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Из двух сотен матчей большинство игр он провел в чемпионате (125), затем в Лиге чемпионов (38) и Кубке Короля (28), и из 30 забитых в общей сложности мячей, 21 из них в Примере, пять - в Лиге чемпионов и четыре - в Кубке Испании .

Действующий контракт хорвата с "Барселоной" действует до лета 2021 года, а его клаусула в настоящее время составляет 125 миллионов евро.