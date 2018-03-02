Тренер Астаны возглавил сборную Казахстана. Футбол

Болгарский специалист Станимир Стойлов в первый день весны был официально назначен новым главным тренером сборной Казахстана, сообщили на презентации главного тренера национальной сборной в федерации футбола Казахстана.

Должность главного тренера сборной Казахстана стала вакантной 22 января после ухода Александра Бородюка, который проработал со сборной Казахстана меньше года. Под его руководством национальная команда потерпела шесть поражений и одну игру свела вничью.

В начале года "Астана" официально объявила о подписании нового соглашения с 51-летним Стойловым. Свой первый контракт с "Астаной" болгарин подписал в июне 2014 года, затем он был продлен до 31 декабря 2017-го. Он привел команду к чемпионству три сезона кряду. В 2015 году "Астана" под руководством болгарского специалиста стала первым казахстанским клубом, который дошел до группового раунда Лиги чемпионов. В 2016 и 2017 годах "Астана" вместе со Стойловым участвовала в групповой стадии Лиги Европы, а в этом сезоне стала первым в истории представителем Казахстана в 1/16 финала Лиги Европы.

На родине Стойлов с "Левски" выиграл чемпионат Болгарии в сезонах 2005/06 и 2006/2007, а еще Кубок страны в 2005 и 2007 годах. Помимо этого, с софийцами добрался до 1/4 финала Кубка УЕФА-2005/206, а сезон спустя впервые их вывел в групповой этап Лиги чемпионов.