Хамес Родригес потренировался на газоне. Футбол

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес в рамках своей восстановительной программы вернулся к тренировкам на газоне, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Сегодня утром колумбиец под руководством тренера по реабилитации Томаса Вильхельми совершил пробежку и поработал с мячом. Напомним, что на прошлой неделе Хамес был заменен в матче с "Бешикташем" из-за возникших проблем с икроножной мышцей. С того времени он не тренируется вместе с командой.

В Мюнхене термометр стабильно показывает минусовую температуру, поэтому футболистам приходиться утепляться и особенно много двигаться. "Баварцы" укутаны с головы до ног и у Артуро Видаля, к примеру, видны только глаза. "Просто невероятная погода. Тренироваться тяжело", - признался ранее по этому поводу теплолюбивый чилиец Артуро Видаль.