Источник: в Спартаке назрел конфликт. Футбол

Как сообщил источник, близкий к московскому клубу, главный тренер Массимо Каррера недоволен некоторыми футболистами, а те в свою очередь выразили ему свои претензии. Предполагается, что в немилость попал полузащитник Фернандо. Бразилец сыграл после зимнего перерыва в первом матче с "Атлетиком" (1:3), а потом остался в запасе на ответную встречу (2:1). В стартовый состав на игру 1/4 финала с "Крыльями Советов" Фернандо также не попал ? место в опорной зоне заняли Денис Глушаков и Марио Пашалич.

На вопрос журналиста о том, почему 25-летний хавбек не вышел на поле в игре с "Атлетиком" Каррера ответил уклончиво: "В последнее время меня каждый раз спрашивают, почему не сыграл один футболист, и говорят, что должен был сыграть другой. Ответ состоит в том, что я делаю выбор, который считаю нужным сделать, исходя из того, что вижу. Напомню, что мы выиграли сегодняшний матч. У нас не получилось только пройти в следующий раунд".

Некоторыми решениями главного тренера также недоволен капитан "Спартака" Глушаков. Еще в первом матче с "Атлетиком" 31-летний полузащитник выражал недоумение по поводу его замены на Софьяна Ханни на 75-й минуте.