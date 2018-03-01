ПСЖ заманивает Тибо Куртуа

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Как уверяют бельгийские источники, руководство ПСЖ всерьез подумывает о трансфере 25-летнего стража ворот.

Стороны якобы уже провели предварительные переговоры по поводу возможного перехода и остались вполне довольны их итогами. Это не значит, что французский клуб обязательно сделает предложение лондонскому о трансфере Куртуа, но такой вариант вполне возможен в ближайшее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что голкипер "Челси" может вернуться в Мадрид. Опытный бельгиец, выступавший ранее за "матрасников", попал в сферу интересов "Реала". "Королевский клуб" переключился на кандидатуру Куртуа после того, как не сумел подписать голкипера "Атлетика" из Бильбао Кепу Аррисабалагу - вратарь заключил с басками новое долгосрочное соглашение.