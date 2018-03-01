ПСЖ заманивает Тибо Куртуа

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Как уверяют бельгийские источники, руководство ПСЖ всерьез подумывает о трансфере 25-летнего стража ворот.

Стороны якобы уже провели предварительные переговоры по поводу возможного перехода и остались вполне довольны их итогами. Это не значит, что французский клуб обязательно сделает предложение лондонскому о трансфере Куртуа, но такой вариант вполне возможен в ближайшее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что голкипер "Челси" может вернуться в Мадрид. Опытный бельгиец, выступавший ранее за "матрасников", попал в сферу интересов "Реала". "Королевский клуб" переключился на кандидатуру Куртуа после того, как не сумел подписать голкипера "Атлетика" из Бильбао Кепу Аррисабалагу - вратарь заключил с басками новое долгосрочное соглашение.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Канада выиграла бронзу хоккейного турнираКанада выиграла бронзу хоккейного турнира
Второго спортсмена из РоSSии уличили в допинге на ОлимпиадеВторого спортсмена из РоSSии уличили в допинге на Олимпиаде
Тренера "Олимпиакоса" госпитализировали после попадания в голову рулона туалетной бумагиТренера "Олимпиакоса" госпитализировали после попадания в голову рулона туалетной бумаги
Золотой "лотерейный билет" вытянула БелоруссияЗолотой "лотерейный билет" вытянула Белоруссия
Бабич: Готовимся очень серьезно. ФутболБабич: Готовимся очень серьезно. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Куртуа: Не считаю, что МЮ заслуживал победить больше, чем Челси. ФутболКуртуа: Не считаю, что МЮ заслуживал победить больше, чем Челси. Футбол
Реал планирует пригласить Куртуа. ФутболРеал планирует пригласить Куртуа. Футбол
Куртуа: этот период может оказать влияние на положение в таблицеКуртуа: этот период может оказать влияние на положение в таблице
Куртуа: если ты едешь к чемпионам Англии, то немного теряешьсяКуртуа: если ты едешь к чемпионам Англии, то немного теряешься
Куртуа: Манчестер Сити еще будет терять очкиКуртуа: Манчестер Сити еще будет терять очки
Тибо Куртуа: должны реабилитироваться в матче с МЮТибо Куртуа: должны реабилитироваться в матче с МЮ
Куртуа: не думаю, что это тот момент, когда можно расслабитьсяКуртуа: не думаю, что это тот момент, когда можно расслабиться
Куртуа вышел на 10-е место в истории Челси по сухим матчамКуртуа вышел на 10-е место в истории Челси по сухим матчам
Алексей Касьянов стал шестым в десятиборье на чемпионате мираАлексей Касьянов стал шестым в десятиборье на чемпионате мира
Конте: Куртуа - один из лучших исполнителей пенальти в ЧелсиКонте: Куртуа - один из лучших исполнителей пенальти в Челси
Последние новости
Подгружаем последние новости