ПСЖ заманивает Тибо Куртуа
Вратарь "Челси" Тибо Куртуа может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Как уверяют бельгийские источники, руководство ПСЖ всерьез подумывает о трансфере 25-летнего стража ворот.
Стороны якобы уже провели предварительные переговоры по поводу возможного перехода и остались вполне довольны их итогами. Это не значит, что французский клуб обязательно сделает предложение лондонскому о трансфере Куртуа, но такой вариант вполне возможен в ближайшее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что голкипер "Челси" может вернуться в Мадрид. Опытный бельгиец, выступавший ранее за "матрасников", попал в сферу интересов "Реала". "Королевский клуб" переключился на кандидатуру Куртуа после того, как не сумел подписать голкипера "Атлетика" из Бильбао Кепу Аррисабалагу - вратарь заключил с басками новое долгосрочное соглашение.
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