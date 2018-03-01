Владислав Гурко: В плей-офф нужно будет отдать все силы

В среду 28 февраля на Ледовой арене "Альтаир" донецкий "Донбасс" обыграл харьковское "Динамо". Голкипер харьковчан Владислав Гурко подвел итоги регулярки для своей команды и поделился планами на плей-офф.

"Мы здорово начали игру, но во втором периоде стали появляться провалы в обороне, уменьшился контроль над шайбой. Это все может быть результатом усталости, может быть опустились руки после нескольких пропущенных кряду шайб.

У нас новая команда – это надо учитывать. Видно, что мы набирали по ходу сезона; сейчас в плей-офф нужно будет отдать все силы – экономить их уже точно не нужно. Думаю, для меня, как и для большинства команды – этот первый сезон на таком уровне будет очень полезным опытом.

Сейчас нам нужно активно готовиться, хочется уверенно пройти "Львов", а дальше обязательно поборемся".


Terrikon со ссылкой на ХК Донбасс


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