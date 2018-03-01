Матч Динамо и Зари состоится при любой погоде

В снежном плену оказался и киевский НСК "Олимпийский". Несмотря на это, матч местного "Динамо" и луганской "Зари" состоится. Говорят, что газон готов к игре при любой погоде. Сейчас с целью энергосбережения подогрев поля работает только наполовину, а на полную мощность травяное покрытие будет разогреваться уже непосредственно перед матчем.

Виктор Анисимов, директор НСК "Олимпийский" по вопросам внешних связей:

- Подготовка уже идет, ведь за неделю до матча мы начинаем подготавливать стадион. Одновременно с этим у нас продолжается капитальный ремонт, однако это не мешает всем процедурам подготовки к проведению поединка.

Наш девиз: "Матч состоится при любой погоде". Единственным условием, при котором встреча может не состояться, является решение судей при сильном снегопаде. Однако за всю историю обновленного стадиона такого случая еще ни разу не было.


Terrikon со ссылкой на footballua.tv


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