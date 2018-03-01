Гарет Бэйл хочет в Челси. Футбол
Полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл вернется на Туманный Альбион. Как уверяют испанские СМИ, хавбек продолжит карьеру в составе лондонских "синих". Стороны уже начали предварительные обсуждения возможного сотрудничества.
Ранее, напомним, сообщалось, что руководство испанского "королевского клуба" не рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с валлийским футболистом. 28-летний хавбек точно покинет Мадрид по завершении нынешнего сезона.
Контракт Гарета со "сливочными" рассчитан до лета 2022 года. Ранее его уже "отправляли" в Англию, где в услугах Бэйла были заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Известно, что "Реал" рассчитывает компенсировать потраченные на футболиста 100 миллионов евро. Именно такую сумму испанцы заплатили лондонским "шпорам".
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