Артуро Видаль: мы не чувствуем своих ног. Футбол
Без шапок и шарфов "баварцы" на этой неделе на тренировку не выходят, отмечает пресс-служба мюнхенского клуба. Термометр стабильно показывает минусовую температуру, поэтому футболистам приходиться утепляться и особенно много двигаться. Мюнхенцы укутаны с головы до ног и у Артуро Видаля, к примеру, видны только глаза. "Просто невероятная погода. Тренироваться тяжело", - признался теплолюбивый чилиец.
Хотя Видаль за многие годы, проведенные в чемпионате Германии, уже успел хорошо познакомиться с местной погодой, такого холода ему еще переживать не приходилось. "Мы не чувствуем своих ног. Все движения даются немного тяжелее обычного", - рассказал 30-летний полузащитник.
При этом чилиец и его товарищи по команде остаются настоящими профессионалами и продолжают усердно работать на тренировках. "Погода такая, какая она есть. Мы должны прикладывать все силы и показывать на поле 100 процентов наших возможностей".
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