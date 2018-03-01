Артуро Видаль: мы не чувствуем своих ног. Футбол

Без шапок и шарфов "баварцы" на этой неделе на тренировку не выходят, отмечает пресс-служба мюнхенского клуба. Термометр стабильно показывает минусовую температуру, поэтому футболистам приходиться утепляться и особенно много двигаться. Мюнхенцы укутаны с головы до ног и у Артуро Видаля, к примеру, видны только глаза. "Просто невероятная погода. Тренироваться тяжело", - признался теплолюбивый чилиец.

Хотя Видаль за многие годы, проведенные в чемпионате Германии, уже успел хорошо познакомиться с местной погодой, такого холода ему еще переживать не приходилось. "Мы не чувствуем своих ног. Все движения даются немного тяжелее обычного", - рассказал 30-летний полузащитник.

При этом чилиец и его товарищи по команде остаются настоящими профессионалами и продолжают усердно работать на тренировках. "Погода такая, какая она есть. Мы должны прикладывать все силы и показывать на поле 100 процентов наших возможностей".




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