НБА: Топ-10 моментов игрового дня

Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

Отметим, что "Даллас" на своем паркете уступил "Оклахоме-Сити Тандер" со счетом 110:111. Нападающий "Маверикс" Дирк Новицки отметился 12 очками, в результате чего в его активе стало 31005 очков, набранных в 1455 матчах "регулярки". Таким образом, Новицки стал шестым игроком в истории НБА , преодолевшим отметку в 31 тысячу очков.

Выше него по этому показателю находятся Карим Абдул Джаббар (38387 очков), Карл Мэлоун (36928), Кобе Брайант (33643), Майкл Джордан (32292) и Уилт Чемберлен (31419), а ближайшим преследователем является форвард "Кливленд Кавальерс" Леброн Джеймс (30387).