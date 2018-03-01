НБА: Топ-10 моментов игрового дня
Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.
Отметим, что "Даллас" на своем паркете уступил "Оклахоме-Сити Тандер" со счетом 110:111. Нападающий "Маверикс" Дирк Новицки отметился 12 очками, в результате чего в его активе стало 31005 очков, набранных в 1455 матчах "регулярки". Таким образом, Новицки стал шестым игроком в истории НБА, преодолевшим отметку в 31 тысячу очков.
Выше него по этому показателю находятся Карим Абдул Джаббар (38387 очков), Карл Мэлоун (36928), Кобе Брайант (33643), Майкл Джордан (32292) и Уилт Чемберлен (31419), а ближайшим преследователем является форвард "Кливленд Кавальерс" Леброн Джеймс (30387).
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
01.03.2018 13:13
01.03.2018 13:27