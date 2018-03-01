Смалийчук: Хотите, чтобы Карпат не было? Так и скажите. Футбол

Вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук прокомментировал сегодняшнее решение КДК ФФУ и тот факт, что львовский клуб из-за ситуации с Гудымой суммарно может лишиться девяти очков в турнирной таблице УПЛ.

- Компромисс - это когда две стороны идут на уступки. Пока что никаких уступок с их стороны я не вижу. Загонять "Карпаты" в какие-то рамки и ограничения - я вас прошу, мы так далеко не уедем. Мы уже доехали до того, что на матчи Премьер-лиги ходят по 84 болельщика.

Хотите, чтобы "Карпат" не было? Тогда так и скажите. Приезжайте во Львов и скажите. Не думаю, что сейчас надо махать шашками или кулаками. Надо сесть и нормально договариваться, чтобы поскорее забыть об этом прецеденте, - сказал Смалийчук каналу "Футбол 1".


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