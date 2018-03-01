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2018-03-01
"Депортиво" не забил в пяти матчах кряду впервые за 49 лет
"Депортиво" в 26-м туре чемпионата Испании уступил "Хетафе" - 0:3.
Команда не смогла забить гол в пятом матче ла лиги подряд.
Фото: rcdeportivo.es
В последний раз такое происходило с галисийцами в 1969 году.
В четырех матчах командой руководил Кларенс Зеедорф.
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