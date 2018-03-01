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"Депортиво" не забил в пяти матчах кряду впервые за 49 лет "Депортиво" в 26-м туре чемпионата Испании уступил "Хетафе" - 0:3. Команда не смогла забить гол в пятом матче ла лиги подряд. Фото: rcdeportivo.es В последний раз такое происходило с галисийцами в 1969 году. В четырех матчах командой руководил Кларенс Зеедорф. СЭ . "Депортиво" не может выиграть на протяжении 11 игр и занимает предпоследнее место в турнирной таблице, информирует

Спорт-Экспресс

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