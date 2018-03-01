Суперлига: "Орбита" обходит "Галычанку"

Действующий чемпион страны, безапелляционный лидер нынешнего сезона «Химик» провел матчи этого тура с аутсайдером «Фаворитом» еще в середине января.

Фото: vc.khimik.com.ua

А для других команд он был перенесен, поскольку их игроки тогда выступали в составе юниорской сборной Украины в отборочных соревнованиях первенства Европы.

Занимающая вторую позицию «Волынь», как и предполагалось, дважды в гостях «всухую» по партиям обыграла «Регину», уже фактически потерявшую какие-либо шансы пробиться в квартет сильнейших, который на втором этапе чемпионата поведет спор за награды.

В этих встречах подопечные ровенского тренера Игоря Тартаковского отважились дать бой воспитанницам луцкого наставника Богуслава Галицкого только в первых сетах. А стараний капитана команды хозяев Елены Грицуняк собственным примером зажечь своих подруг - в остальных партиях не принесли желаемого. Их многочисленными ошибками, особенно на приеме, с лихвой воспользовались гостьи, у которых четко дирижировала ансамблем связующая Елена Рудык. После ее быстрых и неожиданных передач в направлении всей пятерки нападающих - Любови Ужвы, Марины Скрипник, Ирины Собчук, Людмилы Осачук и Виктории Даньчак - следовали разящие удары с разных позиций над сеткой. И ровенчанки просто не успевали разгадать столь замысловатых ребусы.

«Орбита», которая под руководством знаменитого маэстро Владимира Бузаева заметно добавила в командной игре , дважды дома в четырех партиях превзошла занимающую до их «междусобойчиков» третью строку в турнирном реестре «Галычанку» и вытеснила ее с этой позиции. Причем, в отличие от запорожанок, у подопечных тернопольского тренера Виктора Туркулы в последнее время все более отчетливо просматривается, образно говоря, кризис жанра. Да, моментами гостьи демонстрировали неплохой волейбол. Но, увы, только фрагментарно, после чего шли провалы.

Хозяйки на кураже практически в каждом сете первого матча создавали отрывы от четырех до семи очков. А их уже признанный, несмотря на ее 17-летний возраст, лидер атак Виктория Лохманчук бомбила почти без промаху половину площадки гостей. И только после этого тернопольчанки, словно опомнившись, бросались вдогонку. Сработала погоня после отставания 10:17 только во втором сете, когда усилиями тандема в составе связующей Елены Стасивской и диагональщицы Оксаны Мадзар им удалось перевести игру в лотерею «на больше-меньше» и в ней вытащить выигрышный билет. Но в последующем таком сверхлимитном противостоянии Лохманчук и ее напарницы не позволили оппоненткам совершить подобное.

Сутки спустя «Орбита» в двух начальных партиях диктовала «Галычанке» свои условия игры . Четко действуя на приеме и блоке, после выверенных передач опытной связующей Ольги Леженкиной «расстреливая выстрелами» неугомонной Лохманчук половину площадки оппоненток, запорожанки уверенно взяли верх в этих сетах. И хотя в третьем немного расслабились, позволив соперницам размочить счет по партиям, в четвертом - уже не упускали инициативу из своих рук.

Наконец, в Северодонецке, как рассказал наставник тамошней команды Гарий Егиазаров, его подшефные воочию продемонстрировали, что при неплохой защите заметно прибавили за последнее время в атаке. Как результат, удачные передачи связующей Зоряны Нодиршоевой, адресованные ударному тандему в составе доигровщицы Наталии Луханиной и диагональщицы Антонины Жук, привели к тому, что они в трех из четырех партий первого матча «перестреляли» своих винницких визави Елену Расточило и играющего тренера Юлию Якушеву.

После этого поражения волейболистки серебряного призера предыдущего сезона «Белозгара» на второй поединок вышли заряженными на реванш. И таки взяли его в очень упорном противостоянии, когда, уступая по сетам 1:2, оказались в двух последующих, особенно - на укороченном пятом тай-брейке, удачливее соперниц. У них надежно защищала тылы либеро Анна Косяк, а Расточило и Якушева ударно поработали в атаке.

Отметим, что несмотря на значительное отставание от замыкающей ведущую четверку команд «Галычанки», «Белозгар» отнюдь не потерял шансы пробиться в когорту претендентов на медали. Ведь главным критерием распределения команд по местам является число одержанных побед. А по этому показателю виннитчанки отстают от тернопольчанок лишь на один пункт, от запорожанок - на три. Так что все решится в трех заключительных турах регулярного чемпионата.

Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине

Матчи 8-го тура . Орбита (Запорожье) - Галычанка (Тернополь) - 3:1 (25:21, 27:29, 29:27, 25:14) и 3:1 (25:16, 25:19, 22:25, 25:21), время (25:21, 27:29, 29:27, 25:14) и(25:16, 25:19, 22:25, 25:21), время игр - соответственно 100 и 88 минут.

Регина (Ровно) - Волынь (Луцк) - 0:3 (20:25, 17:25, 17:25) и 0:3 (23:25, 17:25, 12:25), 59 и 55 минут.

Северодончанка - Белозгар (Винница) - 3:1 (25:20, 25:20, 22:25, 25:21) и 2:3 (20:25, 25:20, 25:21, 20:25, 15:17), 103 и 111 минут.

Фаворит (Киев) - Химик (Южный) - 0:3 (10:25, 14:25, 13:25) и 0:3 (10:25, 7:25, 10:25), 50 и 47 минут.

И В (ТБ) П (ТБ) С/П О

1. Химик 22 22 (2) 0 (0) 66:5 64

2. Волынь 22 17 (1) 5 (0) 52:24 50

3. Орбита 22 14 (1) 8 (2) 48:30 43

4. Галычанка 22 12 (0) 10 (4) 48:32 40

5. Белозгар 22 11 (3) 11 (1) 39:40 31

6. Регина 22 8 (1) 14 (0) 26:50 23

7. Северодончанка 22 3 (1) 19 (2) 18:60 10

8. Фаворит 22 1 (0) 21 (0) 7:63 3