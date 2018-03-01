Суперлига: "Орбита" обходит "Галычанку"

Действующий чемпион страны, безапелляционный лидер нынешнего сезона «Химик» провел матчи этого тура с аутсайдером «Фаворитом» еще в середине января.
Фото: vc.khimik.com.ua
А для других команд он был перенесен, поскольку их игроки тогда выступали в составе юниорской сборной Украины в отборочных соревнованиях первенства Европы.
Занимающая вторую позицию «Волынь», как и предполагалось, дважды в гостях «всухую» по партиям обыграла «Регину», уже фактически потерявшую какие-либо шансы пробиться в квартет сильнейших, который на втором этапе чемпионата поведет спор за награды.
В этих встречах подопечные ровенского тренера Игоря Тартаковского отважились дать бой воспитанницам луцкого наставника Богуслава Галицкого только в первых сетах. А стараний капитана команды хозяев Елены Грицуняк собственным примером зажечь своих подруг - в остальных партиях не принесли желаемого. Их многочисленными ошибками, особенно на приеме, с лихвой воспользовались гостьи, у которых четко дирижировала ансамблем связующая Елена Рудык. После ее быстрых и неожиданных передач в направлении всей пятерки нападающих - Любови Ужвы, Марины Скрипник, Ирины Собчук, Людмилы Осачук и Виктории Даньчак - следовали разящие удары с разных позиций над сеткой. И ровенчанки просто не успевали разгадать столь замысловатых ребусы.
«Орбита», которая под руководством знаменитого маэстро Владимира Бузаева заметно добавила в командной игре, дважды дома в четырех партиях превзошла занимающую до их «междусобойчиков» третью строку в турнирном реестре «Галычанку» и вытеснила ее с этой позиции. Причем, в отличие от запорожанок, у подопечных тернопольского тренера Виктора Туркулы в последнее время все более отчетливо просматривается, образно говоря, кризис жанра. Да, моментами гостьи демонстрировали неплохой волейбол. Но, увы, только фрагментарно, после чего шли провалы.
Хозяйки на кураже практически в каждом сете первого матча создавали отрывы от четырех до семи очков. А их уже признанный, несмотря на ее 17-летний возраст, лидер атак Виктория Лохманчук бомбила почти без промаху половину площадки гостей. И только после этого тернопольчанки, словно опомнившись, бросались вдогонку. Сработала погоня после отставания 10:17 только во втором сете, когда усилиями тандема в составе связующей Елены Стасивской и диагональщицы Оксаны Мадзар им удалось перевести игру в лотерею «на больше-меньше» и в ней вытащить выигрышный билет. Но в последующем таком сверхлимитном противостоянии Лохманчук и ее напарницы не позволили оппоненткам совершить подобное.
Сутки спустя «Орбита» в двух начальных партиях диктовала «Галычанке» свои условия игры. Четко действуя на приеме и блоке, после выверенных передач опытной связующей Ольги Леженкиной «расстреливая выстрелами» неугомонной Лохманчук половину площадки оппоненток, запорожанки уверенно взяли верх в этих сетах. И хотя в третьем немного расслабились, позволив соперницам размочить счет по партиям, в четвертом - уже не упускали инициативу из своих рук.
Наконец, в Северодонецке, как рассказал наставник тамошней команды Гарий Егиазаров, его подшефные воочию продемонстрировали, что при неплохой защите заметно прибавили за последнее время в атаке. Как результат, удачные передачи связующей Зоряны Нодиршоевой, адресованные ударному тандему в составе доигровщицы Наталии Луханиной и диагональщицы Антонины Жук, привели к тому, что они в трех из четырех партий первого матча «перестреляли» своих винницких визави Елену Расточило и играющего тренера Юлию Якушеву.
После этого поражения волейболистки серебряного призера предыдущего сезона «Белозгара» на второй поединок вышли заряженными на реванш. И таки взяли его в очень упорном противостоянии, когда, уступая по сетам 1:2, оказались в двух последующих, особенно - на укороченном пятом тай-брейке, удачливее соперниц. У них надежно защищала тылы либеро Анна Косяк, а Расточило и Якушева ударно поработали в атаке.
Отметим, что несмотря на значительное отставание от замыкающей ведущую четверку команд «Галычанки», «Белозгар» отнюдь не потерял шансы пробиться в когорту претендентов на медали. Ведь главным критерием распределения команд по местам является число одержанных побед. А по этому показателю виннитчанки отстают от тернопольчанок лишь на один пункт, от запорожанок - на три. Так что все решится в трех заключительных турах регулярного чемпионата.
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