Рейна договорился с Миланом. Футбол

Вратарь "Наполи" Хосе Рейна окончательно согласился подписать контракт с "красно-черными", уверяют итальянские СМИ . Стороны уже достигли предварительной договоренности об условиях соглашения.

Ранее, напомним, сообщалось, что голкипер уже уведомил партнеров по команде, что собирается уйти. Это случилось на вечеринке по поводу дня рождения дочери Рейны. На празднике присутствовали защитники Мариу Руй и Рауль Альбиоль, хавбеки Марек Гамшик и Хосе Кальехон, нападающий Дрис Мертенс.

"Этой мой последний сезон в "Наполи". В футболе так случается: сейчас ты играешь в одном месте, потом - в другом", - приводит слова испанца Il Mattino. Рейна выступал за "Наполи" в сезоне 2013-2014 годов на правах аренды, а в 2015 году подписал полноценный контракт после расторжения соглашения с мюнхенской "Баварией".