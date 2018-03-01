Карпаты могут лишиться турнирных очков. Футбол

В эти минуты контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины занимается рассмотрением дела "Карпат" и экс-футболиста львовян Владимира Гудымы. Подробнее об этом рассказал адвокат игрока Андрей Руденко. Напомним, футболист постоянно обращается в ФИФА насчет того, что "Карпаты" не выполняют решений судебных инстанций. CAS обязал клуб выплатить Гудыме около 70 тысяч долларов, но если стороны не договорятся сегодня, "Карпаты" могут быть лишены турнирных очков.

- Я ожидаю от ФФУ аргументированной позиции относительно обращения ФИФА по ситуации с Гудымой. ФИФА просит разъяснить, что происходит с этим делом, почему Гудыма так часто пишет жалобы на Федерацию, - сказал Руденко "Футбол NEWS".